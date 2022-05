Forças ucranianas reclamam vitória em Kharkiv

Tropas russas começaram a recuar devido à contra-ofensiva ucraniana. O chefe dos serviços secretos ucranianos acredita que os combates vão terminar até ao fim do ano.

As tropas russas terão recuado dos arredores de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, diz o Instituto para o Estudo da Guerra. De acordo com os especialistas, a contra-ofensiva ucraniana e a incapacidade em reforçar as suas linhas levaram os militares russos a recuar.