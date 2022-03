O que são armas termobáricas ou “bombas de vácuo”?

Ucrânia acusou a Rússia de usar o "pai de todas as bombas" no ataque a Kharkiv, um dos mais violentos da última semana. Rússia nega, mas especialistas em munições confirmam. A bomba que suga o ar dos pulmões de quem está à sua volta foi utilizada por russos em 2000 na Chechénia.

Conhecidas como o "pai de todas as bombas" pela sua letalidade, as armas termobáricas estarão a ser utilizadas pela Rússia na invasão à Ucrânia. Na segunda-feira, a embaixadora ucraniana nos EUA acusou as forças russas de usar este armamento, algo proibido pela Convenção de Genebra e que, a confirmar-se, tratar-se-ia de um crime de guerra. Moscovo negou, mas especialistas em munições apontam que o ataque a Kharkiv, um dos mais violentos da última semana, mostram sinais de um ataque com "bomba de vácuo".

O que são e como funcionam?