Flotilha já entrou em "zona de alto risco". Navios não identificados aproximaram-se

Organização denuncia avistamento de drones e embarcações, possívelmente da Marinha israelita. Como consequência, alguns tripulantes atiraram os seus telemóveis à água.

A flotilha humanitária Global Sumud reportou, esta madrugada, que as suas embarcações já entraram em "zona de alto risco" e de "possível interceção" por parte dos militares israelitas. "Estamos em alerta máximo", avisou a organização através do seu canal de Telegram. "Entrámos em zona de alto risco, a área onde flotilhas anteriores foram atacadas ou intercetadas. Permaneçam em alerta."



Navio espanhol segue para Gaza para apoiar flotilha e resgatar membros AP Photo/Anis Mili

À entrada em zona de alto risco, os seus membros detetaram um "aumento da atividade de drones". Duas horas e meia depois, a organização denunciou que "embarcações não identificadas", alguns com as luzes apagadas, se aproximaram de vários barcos da flotilha.

Os tripulantes "aplicaram os protocolos de segurança em preparação para uma interceção", escreveu a organização ao acrescentar que esses navios já se afastaram. Segundo o jornal El País, muitos dos membros acabaram por se desfazer dos seus telemóveis atirando-os à água.

"Tivemos o nosso primeiro encontro com os navios da Marinha israelita, que rodearam o nosso barco líder durante uns seis minutos, desativando de forma remota todos os nossos sistemas de comunicação. Foi necessária uma forte manobra evasiva por parte do capitão para evitar a colisão frontal e a equipa reagiu bem", informou na manhã desta quarta-feira a flotilha. "Após o ataque intimidatório ao Alma, o navio militar dirigiu-se para outro navio, o Sirus, e realizou as mesmas manobras durante mais tempo, até que foram embora."

Na semana passada, o primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou que Espanha iria enviar um navio militar equipado com todos os meios necessários para o caso de ser preciso dar assistência à flotilha e realizar resgates". No mesmo dia, também Itália enviou uma fragata militar para dar "assistência aos cidadãos italianos" em "possíveis ações de socorro".

A flotilha humanitária está agora cada vez mais perto de chegar à Faixa de Gaza, para levar ajuda humanitária aos palestinianos. Na manhã desta quarta-feira as embarcações tinham ainda a percorrer pouco mais de 200km.

Os primeiros barcos da flotilha saíram de Barcelona, Espanha, há quase um mês, com três portugueses a bordo, mas pelo caminho ficou uma dezena de embarcações, que enfrentaram vários problemas. Agora, as próximas horas serão decisivas.