Novo balanço aponta para 60 mortos devido a sismo nas Filipinas

O sismo atingiu a costa da cidade de Bogo às 21h59 de terça-feira (14h59 em Lisboa), danificando edifícios e estradas e desencadeando uma operação de resgate em toda a parte norte da ilha.

Edição de 30 de setembro a 6 de outubro

O sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter que atingiu a região central das Filipinas fez "até 60 mortos", disse esta quarta-feira o secretário-adjunto do Gabinete de Proteção Civil do país.



Sismo DR

"Estamos a receber um número crescente de relatos de vítimas, pelo que a situação é muito instável. Recebemos relatos de que até 60 pessoas morreram neste sismo" , disse Rafaelito Alejandro aos jornalistas em Manila.

O dirigente reconheceu as dificuldades enfrentadas pelas equipas de resgate em terra devido aos cortes de energia causados pelo sismo na província de Cebu, uma das províncias afetadas pelo tufão Bualoi no passado fim de semana.

O anterior balanço do abalo, que atingiu o arquipélago na noite de terça-feira, era de 19 mortos, incluindo 13 vítimas em Bogo, uma cidade de 90 mil habitantes localizada perto do extremo norte da Ilha de Cebu e perto do epicentro.

"Pode haver pessoas presas sob os escombros", tinha alertado, em declarações à agência de notícias France-Presse.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), foram registados quatro tremores de magnitude 5 ou superior na região.

Além de causar mortes e ferimentos, o sismo causou danos significativos em vários projetos de infraestruturas na província de Cebu, de acordo com a governadora regional, Pam Baricuatro.

"O forte sismo que atingiu Cebu na noite passada representou um grande desafio para a nossa província", disse o vice-governador da região, Glenn Soco, em comunicado ao declarar o estado de calamidade.

Soco indicou que a medida é necessária para "mobilizar recursos, prestar assistência imediata às famílias afetadas e implementar medidas de reabilitação".

As Filipinas, um dos países mais propensos a desastres no mundo, são frequentemente atingidas por sismos e erupções vulcânicas devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de falhas sísmicas em torno do oceano.

O arquipélago é também atingido por cerca de 20 tufões e tempestades por ano.

A região central das Filipinas foi atingida pelo tufão Bualoi no passado fim de semana, fazendo 14 mortos e obrigando à retirada de mais de 350 mil pessoas.