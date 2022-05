Fim do cessar-fogo político na Ucrânia

Antecessor de Zelensky diz que foi impedido de sair do país. Poroshenko foi acusado em dezembro do ano passado de traição, conluio com organizações terroristas e financiamento de terrorismo e estava impedido de sair de Kiev. O antigo presidente nega as acusações e denuncia o fim do "cessar-fogo político" na Ucrânia e o fim da unidade contra a invasão da Rússia.