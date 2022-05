Chefe da diplomacia francesa visita a Kiev

Catherine Colonna vai reunir-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o homólogo, Dmytro Kuleba, "para discutir em particular o bloqueio das exportações de cereais e oleaginosas da Ucrânia, o que levanta riscos reais de insegurança alimentar", de acordo com o Quai d'Orsay.

A nova ministra dos Negócios Estrangeiros de França iniciou esta segunda-feira uma visita à Ucrânia, para "mostrar solidariedade" com o povo ucraniano "perante a agressão russa", indicou o Ministério, em comunicado.







Tobias Schwarz/Pool via REUTERS/File Photo

Catherine Colonna vai reunir-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e com o homólogo, Dmytro Kuleba, "para discutir em particular o bloqueio das exportações de cereais e oleaginosas da Ucrânia, o que levanta riscos reais de insegurança alimentar", de acordo com o Quai d'Orsay.A ministra tem prevista ainda uma deslocação a Busha, palco de massacres de civis atribuídos às tropas russas.A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de quatro mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.A ofensiva militar causou a fuga de mais de oito milhões de pessoas, das quais mais de 6,6 milhões para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.