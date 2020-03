Um homem foi alvejado e cerca de 30 pessoas foram feitas reféns esta segunda-feira em perto de Manila, Filipinas, por um homem armado. A polícia e os negociadores estão em conversações com o sequestrador.

O homem armado é um antigo segurança do V-Mall, que fica na cidade de San Juan. Alvejou um homem enquanto entrava no seu escritório no setor da administração, mas este ferido já foi levado para o hospital e encontra-se estável.

Segundo Francis Zamora, presidente da Câmara de San Juan, o homem "está a gritar que tem uma granada mas não temos nenhuma maneira de o confirmar".

O centro comercial tem quatro andares e mais de 100 lojas. Foi criado um cordão de segurança em torno das instalações.

O atirador foi despedido pela empresa de segurança do centro comercial e tentou envolver outros guardas. Pediu para falar com os seus colegas por videochamada. "Ele estava a tentar que os outros seguranças se juntassem a ele para algum tipo de golpe de estado contra a administração do centro comercial", afirmou Zamora, citado pela agência Reuters.