Quem é Geraldo Alckmin, o "chuchu" que se junta a Lula no governo do Brasil?

Em maio, Geraldo Alckmin garantia: "Lula é um prato que cai bem com chuchu". Tão bem que este prato acabou por sair vitorioso das eleições presidenciais do Brasil, do passado domingo, 30 de outubro. A brincadeira feita pelo próprio Alckmin era um trocadilho com a sua alcunha política - "picolé de chuchu" - e fazia referência ao facto de se juntar a um ex-rival político para ser seu vice-presidente.