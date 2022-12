FIFA recusa pedido de Zelensky para transmitir mensagem de paz na final do Mundial2022

Gabinete do presidente ucraniano tinha proposto apresentar um vídeo aos adeptos presentes no estádio do Qatar.

A FIFA recusou o pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para partilhar uma mensagem de paz antes do apito inicial do último jogo do Campeonato do Mundo, este domingo, foi rejeitado pela FIFA, disse uma fonte à CNN.







Tópicos fifa zelensky mensagem paz

Uma fonte disse à CNN Internacional que o gabinete de Zelensky tinha proposto apresentar um vídeo aos adeptos presentes no estádio do Qatar e que "ficou surpreendido" com a resposta negativa da FIFA."Pensávamos que a FIFA iria querer usar a sua plataforma para um bem maior", disse a mesma fonte.