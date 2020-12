Casa Branca faz ultimato ao chefe da FDA: ou aprova vacina hoje ou demite-se

A Casa Branca está a pressionar a Agência do Medicamento norte-americana (FDA) a aprovar a primeira vacina para a Covid-19 dos EUA. Segundo o Washington Post, que cita pessoas próximas do assunto, o chefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, ameaçou o comissário da FDA, Stephen Hahn, a entregar a sua demissão até ao final do dia caso não desse luz verde à vacina para o seu uso nos EUA.

A ameaça chega também no mesmo dia em que Donald Trump, o ainda presidente dos EUA, escreveu nas redes sociais que a FDA é uma "grande, velha, lenta tartaruga" na gestão de vacinas, pressionando Stephen Hahn a "arranjar as vacinas JÁ", acrescentando: "Pare de jogar jogos e comece a salvar vidas!!!."

O aviso levou a que a FDA acelerasse a sua agenda para autorizar a primeira vacina à Covid-19 dos Estados Unidos da manhã de sábado para a noite desta sexta-feira.

Ao jornal norte-americano a Casa Branca recusou-se a comentar a questão, mas o aviso de Meadows, juntamente com o ataque de Trump no Twitter, são uma enorme pressão para a luz verde da FDA à autorização de uma vacina à Covid-19, após o presidente norte-americano ter-se mostrado dececionado por o Reino Unido ter dado luz verde à vacina antes dos EUA - independentemente da rapidez com que a Pfizer e a BioNTech desenvolveram e estudaram a sua vacina.

Num comunicado na manhã desta sexta-feira, a FDA informou a Pfizer de que iria "rapidamente trabalhar para a finalização de uma autorização para o uso de emergência" da sua vacina.

A autorização para o uso da vacina da Pfizer no Reino Unido aconteceu a 2 de dezembro, com os primeiros cidadãos a serem vacinados na passada terça-feira, dia 8 de dezembro.