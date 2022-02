Canadá declara estado de emergência para acabar com protestos

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, decidiu, esta segunda-feira, declarar o estado de emergência em todo o país. Desta forma, o líder canadiano tenta reprimir os protestos contra as restrições de combate à pandemia de covid-19 que paralisaram a capital, Otava, e bloquearam passagens fronteiriças.



Trudeau esteve reunido com os líderes das províncias do Canadá para debater a questão durante a manhã, antes de anunciar a decisão numa intervenção pública que decorreu às 16h30 locais (21h30 em Lisboa).



Milhares de manifestantes protestam contra as medidas implementadas no Canadá, utilizando camiões e outros veículos para entupir as ruas de Otava e contestar a vacinação obrigatória para camionistas e outras medidas de combate à pandemia adotadas pelo liberais.