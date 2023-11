Nem Trump, nem Bolsonaro, Milei não é um 'maluco normal'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Javier Milei venceu, com uma larga vantagem sobre o adversário direto, as presidenciais argentinas. Diz ser um anarcocapitalista e um liberal e atrás de si tem um rol de afirmações e propostas inusitadas - chegou a afirmar que não se opunha à liberalização da venda de órgãos humanos. O ultraliberal herda um país com uma inflação nos 140% e com 40% da população na pobreza. Ninguém sabe como vão ser os próximos quatro anos, mas um professor universitário argentino garante à SÁBADO que Milei não é um "maluco normal".