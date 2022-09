Família Bolsonaro investigada por alegada lavagem de dinheiro na compra de imóveis

Jair Bolsonaro e vários elementos da sua família estão a ser investigados pela compra de vários imóveis, uma vez que quase metade do património adquirido ou construido nas últimas três décadas foi pago com dinheiro vivo. Segundo uma investigação do UOL, desde os anos 90 até o presente ano, presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais 51 foram adquiridos através de dinheiro, 30 com recurso a cheques e 26 têm origens desconhecidas.