Faixa de Gaza: Hamas entrega sete reféns à Cruz Vermelha

Diogo Barreto
Diogo Barreto 06:52
Sete reféns foram entregues à Cruz Vermelha, avançam meios de comunicação israelitas.

Sete reféns foram entregues à Cruz Vermelha, avançam meios de comunicação israelitas. Segundo grupo deve ser entregue dentro de duas horas.

A Al Jazeera avança neste momento que o segundo grupo deverá ser libertado daqui a hora e meia, às 8h.

"Bem-vindos a casa", escreveu o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa série de sete mensagens nas redes sociais, com retratos dos sete reféns: Matan Angrest, Gali e Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Omri Miran, Eitan Mor e Alon Ohel.

O Exército israelita informou que os sete reféns entregues pelo Hamas à Cruz Vermelha já estão com os militares e estavam a ser conduzidos para território israelita.

Faixa de Gaza: Hamas entrega sete reféns à Cruz Vermelha