Acidente de autocarro na África do Sul faz pelo menos 42 mortos

Pelo menos 38 pessoas foram hospitalizadas e as equipas de resgate procuravam mais vítimas.

Edição de 7 a 13 de outubro

Pelo menos 42 pessoas morreram num acidente de autocarro de passageiros numa região montanhosa do norte da África do Sul, informaram hoje as autoridades locais.



Acidente rodoviário na África do Sul faz 42 mortos MUJAHID SAFODIEN/AFP/Getty Images

O governo provincial de Limpopo informou em comunicado que o autocarro transportava cidadãos do Zimbabué e do Malawi que viajavam para os seus países de origem.

O acidente ocorreu no domingo a cerca de 90 quilómetros da fronteira quando o condutor terá aparentemente perdido o controlo do veículo, que seguia para o Zimbabué, disse Violet Mathye, ministra dos Transportes da província de Limpopo, no nordeste do país.

Os socorristas "ainda estão a trabalhar no local", disse Mathye ao canal de notícias Newzroom Afrika.

O autocarro vinha da cidade de Gqeberha, situada no sul da África do Sul, a cerca de 1.500 km do acidente.

O acidente pode ter sido provocado por fadiga do condutor ou por um problema mecânico.