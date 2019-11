Extrema-direita afirma-se como terceira força política em Espanha

Com mais de 90% dos votos escrutinados, os socialistas do PSOE lideram a contagem de votos com 120 deputados eleitos. Em segundo lugar vem o PP (direita) com 88 lugares. Segue-se o Vox, o partido de extrema-direita, que com 52 lugares duplica o número de deputados.

A coligação de extrema-esquerda Unidas Podemos elegeu até agora 35 deputados e o Cidadãos obtém apenas 10 lugares.

Com estes resultados, o bloco dos partidos de esquerda (PSOE, Unidas Podemos e Mais País) totaliza 158, enquanto o bloco de direita (PP, Vox e Cidadãos) alcança 150 lugares.

"Quero deixar uma promessa aos que votaram em nós: não os defraudaremos", disse o líder do Vox, Santiago Abascal. "Somos a terceira força política de Espanha, temos 52 deputados".

"Não só redesenhámos o mapa político de Espanha em 11 meses, como fizemos uma mudança política e cultural", afirmou, dizendo que o Vox tem "o mesmo direito que a esquerda de dizer o que pensa", sem serem "insultados nos meios de comunicação".



O líder da Liga italiana Matteo Salvini felicitou, através do Twitter, os "amigos do Vox".

Grande avanzata degli amici di @vox_es, scommetto già pronti titoli di tg e giornali su "vittoria estrema destra, razzisti, sovranisti, fascisti...".

Macché razzismo e fascismo, in Italia come in Spagna vogliamo solo vivere tranquilli in casa nostra.#portichiusi #10N pic.twitter.com/hYWL2ovHDp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 10 de novembro de 2019





"Mas qual racismo e fascismo, em Itália como em Espanha queremos apenas viver tranquilos na nossa casa", escreveu.

Também a líder da extrema-direita francesa Marine Le Pen felicitou o partido liderado por Santiago Abascal pela sua "progressão fulgurante".





Le mouvement @vox_es réalise ce soir une progression fulgurante à l’occasion des élections législatives en #Espagne.



Bravo à son dirigeant @Santi_ABASCAL pour son impressionnant travail d'opposition, qui porte déjà ses fruits après seulement quelques années ! MLP pic.twitter.com/4zO2MzaV4Q — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 10 de novembro de 2019







Nas eleições de 28 de abril, os socialistas do PSOE tiveram 28,7% dos votos, seguidos pelo PP com 16,7%, o Cidadãos (direita liberal) com 15,9%, o Unidas Podemos (extrema-esquerda) com 14,3% e o Vox (extrema-direita) com 10,3%.

As eleições deste domingo foram convocadas em setembro pelo Rei de Espanha, depois de constatar que o primeiro-ministro socialista em funções, Pedro Sánchez, não conseguiu reunir os apoios suficientes para voltar a ser investido no lugar na sequência das eleições de abril.