Uma explosão destruiu um edifício de três andares e causou a morte de pelo menos duas pessoas em Madrid. Ainda são desconhecidas as causas do incidente.De acordo com o jornal espanhol El País, a explosão sentida na capital espanhola atingiu a fachada de um edifício localizada na Rua de Toledo, no bairro de La Latina.As imagens mostram um forte aparato policial e de forças da proteção civil no local. As autoridades estão à procura dos desaparecidos entre os escombros do prédio.