Explosão de foguetão de Musk colocou vários aviões em risco. Pilotos declararam 'Mayday'

Episódio refere-se ao lançamento e à explosão de um foguetão em Janeiro que espalhou destroços pela região das Caraíbas e causou perturbações ao tráfego aéreo.

A explosão de um foguetão da Space X, empresa de transporte aeroespacial de Elon Musk, colocou vários aviões em perigo depois da queda de destroços, fazendo com que um piloto declarasse “Mayday”, uma palavra código que alerta para uma situação de perigo e socorro.



Foguetão de Musk causou caos aéreo na região das Caraíbas após explosão em janeiro AP

Segundo o jornal britânico Telegraph, que cita documentos da Administração Federal de Aviação (FAA, sigla em inglês), o foguetão desintegrou-se minutos após a descolagem em janeiro, espalhando destroços pela região das Caraíbas, causando perturbações ao tráfego aéreo. Os pilotos de três aviões, que transportavam um total de 450 pessoas, foram forçados a decidir entre voar entre os destroços causados pelo foguetão ou arriscar ficar sem combustível.

Durante o incidente, um controlador aéreo disse a um dos pilotos de um avião da companhia JetBlue a caminho de Porto Rico que se quisesse aterrar em San Juan, seria por sua conta e risco. Outros dois aviões, um jato e outro da Iberia Airlines, declararam emergências de combustível.

Os ficheiros revelam que a explosão provocou uma chuva de detritos semelhante à de meteoros em parte das Caraíbas durante cerca de 50 minutos e poderia ter colocado as vidas dos passageiros em perigo. Traços de destroços em chamas foram vistas pelos pilotos de alguns voos, no entanto, todos os voos aterraram em segurança.

Este voo de teste não tripulado foi a sétima tentativa de Musk de lançar um foguetão ao espaço na sua busca de implementar vida em Marte.