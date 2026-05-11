Explosão atinge prédios em São Paulo e faz pelo menos um morto

A explosão ocorreu numa zona residencial no oeste da cidade brasileiro e atingiu pelo menos dez prédios.

Uma explosão atingiu pelos dez menos prédios residenciais e originou feridos na tarde desta segunda-feira na zona oeste de São Paulo, Brasil, e fez pelo menos um morto. O homem foi encontrado sem vida depois do "colapso estrutural de uma lage", referiram os bombeiros.

A carregar o vídeo ... Explosão em zona residencial de São Paulo causa feridos e danos materiais

Outros três homens tiveram de ser socorridos por volta das 17h20 locais – 21h20 em Lisboa – e duas foram mesmo encaminhadas para o posto de socorro de Osasco enquanto a terceira apenas precisou de ser socorrida pelos bombeiros no local. O estado de saúde nos feridos não foi divulgado, mas as autoridades locais referiram que não correm risco de morte. Os bombeiros procuram ainda um homem que terá ficado enterrado debaixo dos escombros.

Neste momento os bombeiros locais acreditam que a explosão tenha sido causada por gás de cozinha, de acordo com a corporação a explosão ocorreu depois de uma tubulação de gás durante uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

Anteriormente a Polícia Militar declarou que as informações que funcionários da Comgás também estavam no local durante a explosão. A empresa já referiu que foi chamada ao local pelas 15h15, horário local, devido a um "vazamento de gás causado por uma obra de terceiros", às 15h37 uma equipa "eliminou o vazamento": "A concessionária esclarece que não realizava manutenção no local. A empresa segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações…", referiu a Comgás ao UOL.

Testemunhas presentes no local reportam a existência de fogo em várias residências, além de um cheiro forte de gás na zona. Os bombeiros já referiram que o incidente originou o colapso e destruição de diversas casas, mas não confirmou quantas casas foram diretamente atingidas.