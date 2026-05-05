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Janja, Michelle e Fernanda marcham pelos candidatos às eleições presidenciais do Brasil

Luís Francisco 05 de maio de 2026 às 23:00

A ex-primeira dama, a atual e a pretendente são trunfos na campanha pela Presidência. Bate-bocas, vídeos, cheques e maquilhagem fazem parte das armas por Lula ou por Bolsonaro filho.

Uma é socióloga, a outra dentista. Uma assume um perfil político destacado, a outra só agora começa a ser notada na esfera pública. Rosângela é casada com Lula da Silva, Fernanda é a mulher de Flávio Bolsonaro, filho do ex-Presidente agora preso e principal adversário do atual ocupante do Palácio do Planalto na corrida à reeleição. Mas há ainda outra personagem feminina que pode ser central na sedução de um eleitorado que é maioritário no Brasil: Michelle, mulher de Jair Bolsonaro, de quem se diz ter aspirações políticas muito próprias e que tardou a declarar apoio público ao enteado.

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