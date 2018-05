Os funcionários das bases militares dos Estados Unidos estão impedidos de comprar telemóveis das marcas chinesas Huawei e ZTE devido aos "riscos de segurança inaceitáveis" destes dispositivos, anunciou o Pentágono."Os dispositivos da Huawei e ZTE podem representar um risco inaceitável para o pessoal, informações e missões militares", disse Dave Eastburn, porta-voz do Pentágono.Segundo o responsável, depois de terem esta informação, "não era prudente" que as lojas administradas pelo exército nas bases norte-americanas em todo o mundo continuassem a vender estes dispositivos.A ordem para remover dispositivos Huawei dessas lojas foi dada no dia 25 de Abril deste anos, disse hoje Dave Eastburn."Devido a preocupações de segurança sobre os telemóveis da ZTE e outros produtos, as lojas (do Pentágono) também removeram os produtos da ZTE", salientou o porta-voz, que não deu detalhes sobre quais os potenciais riscos e ameaças.O porta-voz da Huawei, Charles Zinkowski, disse que os equipamentos da empresa respeitam aos mais altos padrões de segurança e privacidade em qualquer país onde operam, incluindo os Estados Unidos."Continuamos comprometidos com a abertura e transparência em tudo o que fazemos e queremos deixar claro que nenhum Governo nos pediu para comprometer a segurança ou a integridade de nossas redes ou dispositivos", explicou, em comunicado.A ZTE ainda não se pronunciou sobre o assunto.