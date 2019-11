Ex-jogador do Sporting detido em operação contra tráfico de droga em Espanha

O antigo futebolista espanhol do Sporting Koke é um dos 20 detidos pelas autoridades espanholas numa operação contra o tráfico de drogas, disseram esta terça-feira à agência Efe fontes da investigação.

Esta operação foi desencadeada com 11 buscas simultâneas em Sevilha, Málaga e Granada, envolvendo 150 elementos policiais, que apreenderam uma tonelada de haxixe e várias armas.

Koke, de 36 anos, vestiu a camisola do Sporting na parte final da época 2005/06, proveniente do Marselha. O antigo avançado iniciou a carreira no Málaga, tendo passado ainda, entre outros, por Aris Salónica, entre 2006/07 e 2010/11 e no qual terminou a carreira em 2015/16, e Rayo Vallecano.