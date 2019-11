"Quero informar a minha decisão de interromper a investigação preliminar" ao fundador da WikiLeaks, disse a vice-procuradora sueca Eva-Marie Persson, em conferência de imprensa em Estocolmo. "Todos os atos de inquérito foram esgotados (…) sem permitirem as evidências necessárias para uma condenação", acrescentou.

A investigação ao fundador da WikiLeaks remonta a 2010 mas havia sido suspensa em 2017. Foi reaberta após a saída de Assange da embaixada do Equador em Londres, a 11 de abril de 2019.



Sobre a reabertura do caso, em maio, a alegada violação de que Julian Assange era acusado. Sobre a reabertura do caso, em maio, a WikiLeaks assegurou que a investigação iria permitir a Assange "limpar o seu nome".

A justiça sueca decidiu esta terça-feira desistir da investigação a Julian Assange por uma alegada violação, avança a Associated Press. O Ministério Público indicou que as provas que existem não são suficientes para que o alegado crime seja provado. Assange, que sempre negou as acusações de que era alvo encontra-se neste momento detido em Londres. Em maio deste ano, a