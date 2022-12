Eva Kaili encontra-se em prisão preventiva em Bruxelas. É suspeita de lavagem de dinheiro e corrupção devido ao lóbi ilegal do Qatar.

Grécia congela bens de ex-vice-presidente do Parlamento Europeu

A Grécia congelou todos os bens da ex-vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili, que foi acusada e detida sob suspeita de crimes relacionados com fazer lóbi ilegal pelo Qatar, influenciando as decisões em Bruxelas, em troca de dinheiro e presentes.