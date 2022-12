Michel Claise, o juiz que fez tremer o Parlamento Europeu

Na noite de sábado, dia 10, as buscas a vários membros do Parlamento Europeu arrancaram. Prolongaram-se até terça-feira e, pelo meio, uma vice-presidente do PE, Eva Kaili, foi presa, apanhada em flagrante delito com 600 mil euros em dinheiro guardados em casa. É provável que o juiz que a mandou prender e que coordenou toda a operação – cuja investigação decorria já desde julho – possa ter soltado nesse momento um “bingo” de satisfação. Numa entrevista com algumas semanas à estação DH Sports, explicou o que sentira numa outra operação com a sua equipa: “No momento da busca tropeçar no que chamamos um ‘relógio de ouro’. E, com polícias estrangeiros, ter o prazer de ir buscar a pessoa envolvida, e dizer, ‘diga lá, o que é que encontrámos aqui?’ – que vai bem mais longe do que tínhamos imaginado. Isso é muito divertido. A expressão que usamos todos, seja um polícia ou um magistrado, é que fizemos ‘bingo’!”