Europa ultrapassa os seis milhões de casos de Covid-19

A Europa ultrapassou os seis milhões de casos de covid-19 desde que se detetou no continente a primeira infeção, segundo a contagem realizada até hoje à tarde pela agência noticiosa France Presse (AFP) a partir de dados oficiais.

No total, segundo a AFP, foram diagnosticados 6.000.940 casos do novo coronavírus na Europa (a que estão associadas 237.716 mortes), com destaque para a Rússia (1.248.619 casos e 21.865 óbitos), Espanha (825.410, 32.562), França (669.235, 32.365) e Reino Unido (544.275, 42.515).

Nos últimos sete dias, foram contabilizados 543.137 novos casos no continente europeu, 26% mais do que os números da semana anterior (431.951).

O número de mortes aumentou também 17%, passando de 4.765 para 5.562.

O aumento dos contágios detetados pode ser explicado em parte pela forte subida do número de testes de diagnóstico efetuados em determinados países europeus, como em França, onde está a ser realizada uma média de um milhão por semana.

Apesar do aumento, uma parte significativa dos casos menos graves ou assintomáticos continua provavelmente a não ser detetada, segundo refere a AFP.

Em Portugal, morreram 2.040 pessoas dos 81.256 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e um mil mortos e mais de 35,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, também segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.