EUA prepara-se para demolir o que resta do edifício que ruiu e que provocou 24 mortes

A maioria do edifício de 12 andares das Torres de Champlain do Sul desmoronou-se a meio da noite de 24 de junho. Busca por sobreviventes foi suspensa no sábado, com o desastre a resultar em 24 mortos 121 feridos.