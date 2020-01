O aiatola do Irão, Ali Khamenei, avisou que este atentado contra o Irão e uma das suas principais figuras terá uma "retaliação severa". "O martírio é a recompensa pelo trabalho incansável durante todos estes anos. Oxalá o seu trabalho e o seu caminho não acabam aqui. Uma vingança implacável aguarda os criminosos que encheram as mãos com o seu sangue e o sangue de outros mártires", afirmou Ali Khamenei, citado pela Agence France-Presse (AFP).Ainda não houve uma declaração oficial do presidente dos EUA , Donald Trump, mas o Pentágono admitiu que o ataque tinha sido ordenado pelo chefe de estado norte-americano. "Por ordem do Presidente, as forças armadas dos Estados Unidos tomaram medidas defensivas decisivas para proteger o pessoal norte-americano no estrangeiro, matando Qassem Soleimani", disse o Departamento de Defesa norte-americano, em comunicado.