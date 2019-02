A Johnson & Johnson afirmou que de acordo com os testes independentes "feitos por reguladores e laboratórios líderes a nível mundial" verificou-se que o "pó de talco [da empresa] é seguro, livre de amianto, e não provoca cancro".



Em dezembro do ano passado, o The New York Times e a a agência noticiosa Reuters divulgaram uma série de documentos internos que mostravam anos de correspondência dentro da empresa sobre o risco de amianto nos produtos, bem como a estratégia da Johnson's de ocultar essas informações do público.



As ações da empresa norte-americana, desde então, têm caído a pique, não tendo a mesma recuperado ainda tendo, atualmente, cerca de 13 mil processos judiciais pendentes e, em julho do ano passado, a empresa foi condenada a pagar mais de 4 mil milhões de euros a 22 mulheres com cancro nos ovários. Seis destas acabaram mesmo por morrer.



Tanto o talco como o amianto são minerais que se desenvolvem naturalmente, não sendo inusual aparecerem nos mesmos locais. Por causa desde precedente natural, a empresa dos EUA testa regularmente o pó de talco que produz para verificar se há presença de amianto: de acordo com a investigação da Reuters, "desde pelo menos 1971 até ao princípio dos anos 2000, o talco bruto e o produto final da companhia testaram positivo para pequenos vestígios de amianto", mas os directores e outros funcionários decidiram não partilhar a informação com as entidades devidas e com o público. A própria escreve, porém, que a maioria dos talcos analisados não continham sinais do mineral potencialmente perigoso.



A Organização Mundial de Saúde garante que não há nenhum nível de segurança de exposição a amianto.

