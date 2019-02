Jussie Smollett foi detido sob acusações de ter tido uma conduta desordeira por ter, alegadamente, apresentado um relatório de policia falso, onde afirmava ter sido atacado na rua, segundo comunica a polícia de Chicago.

Na passada quarta-feira à noite, o ator foi acusado de preencher um relatório de polícia falso por, alegadamente, ter encenado um crime de ódio ocorrido a 29 de Janeiro, e depois ter mentido repetidamente às autoridades acerca do mesmo.

Smollett, maioritariamente conhecido pelo seu trabalho na série Empire, afirmou ter sido violentado por dois homens brancos que lhe despejaram lixívia na pele e lhe amarraram o pescoço com uma corda, enquanto gritavam insultos homofóbicos e racistas. Porém, as autoridades descobriram provas de que o mesmo teria enviado uma carta repleta de ameaças para si mesmo, no estúdio onde decorrem as filmagens de Empire, uma semana antes, e contratado os irmãos Abel e Ola Osundairo para executarem o ataque. Os dois já falaram com a polícia acerca do sucedido.

Smollett insiste na sua inocência e condenou a investigação que tem deixado múltiplas informações serem reveladas à imprensa.

A 20th Century Fox, produtora de Empire, lançou um comunicado a defender o ator na passada quarta-feira, que vieram a reverter horas mais tarde.

Num comunicado partilhado com Daily Mail, os advogados de Smollett disseram o seguinte:

"Como qualquer outro cidadão, o Sr. Smollett possui a presunção de inocência, particularmente quando vemos uma investigação à semelhança desta, onde informações verdadeiras e falsas foram constantemente reveladas. De acordo com as circunstâncias, nós pretendemos levar acabo uma investigação intensa e montar uma defesa agressiva."