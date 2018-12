Uma investigação da Reuters, que analisou vários documentos oficiais da marca, concluiu que esta tinha noção que o produto tinha uma substância reconhecida como cancerígena.

No ano passado, uma norte-americana da Califórnia, nos EUA, recebeu uma indemnização de cerca de 366 milhões de euros, após ter ficado provado em tribunal que tinha desenvolvido cancro nos ovários em consequência do uso prolongado do produto de pó de talco para bebés da Johnson & Johnson. A mulher foi apenas uma das várias vítimas que acusaram a companhia de ter vendido produtos com uma substância considerada cancerígena.

Se na altura o caso provocou muita controvérsia e muitos prejuízos financeiros e de confiança à marca, a nova investigação da Reuters poderá continuar o processo.

Segundo a agência de notícias Reuters, a marca de cosmética, farmacêutica e equipamentos médicos sabia há várias décadas da presença de amianto no seu produto de pó de talco para bebés, uma substância que é há bastante tempo reconhecida como cancerígena, após ter analisado centenas de documentos confidenciais e anos de registos da empresa. A agência noticiou ainda que empresa escondeu deliberadamente a informação dos reguladores de saúde e do público, apesar de saber das consequências da utilização desta fibra mineral, permitindo que os seus consumidores depositassem quantidades significativas de amianto nos seus corpos e nos de bebés durante décadas.

Tanto o talco como o amianto são minerais que se desenvolvem naturalmente, não sendo inusual aparecerem nos mesmos locais. Por causa desde precedente natural, a empresa dos EUA testa regularmente o pó de talco que produz para verificar se há presença de amianto: de acordo com a investigação da Reuters, "desde pelo menos 1971 até ao princípio dos anos 2000, o talco bruto e o produto final da companhia testaram positivo para pequenos vestígios de amianto", mas os directores e outros funcionários decidiram não partilhar a informação com as entidades devidas e com o público. A própria escreve, porém, que a maioria dos talcos analisados não continham sinais do mineral potencialmente perigoso.

A Johnson & Johnson já veio negar publicamente as alegações feitas pela agência de notícias, mas admitiu que "apenas uma pequena fracção do talco da companhia é testado". Só nas últimas horas, as acções da empresa já caíram 9% na Bolsa de Nova Iorque, segundo a CNBC.

Há cerca de 11,700 queixas de pessoas que garantem que o talco da Johnson & Johnson foi o responsável pelo desenvolvimento do cancro que sofrem. Centenas foram realizadas por mulheres com cancro nos ovários.

A Organização Mundial de Saúde garante que não há nenhum nível de segurança de exposição a amianto.