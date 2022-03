EUA e aliados discutem possível proibição de importação de petróleo e gás da Rússia

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, revelou este domingo que Washington está a conversar com os seus aliados na Europa para proibir a importação de petróleo da Rússia como retaliação pela guerra na Ucrânia.







Antony Blinken

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Blinken, que está na Moldova, explicou, em entrevista à CNN, que, no sábado, falou ao telefone sobre esse assunto com o Presidente dos EUA, Joe Biden, e com outros membros do Governo."Estamos agora a conversar com os nossos aliados europeus para analisar, de forma coordenada, a possibilidade de proibir a importação de petróleo russo e garantir que haja uma oferta suficiente de petróleo nos mercados globais", afirmou Blinken, acrescentando que "as conversações estão muito ativas".A proibição das importações de petróleo privaria a presidência russa (Kremlin) de uma importante fonte de receita, mas poderia prejudicar a economia mundial ao elevar os já altos preços da energia, razão pela qual os governos ocidentais têm resistido a adotar tal medida.No entanto, os congressistas dos Estados Unidos, quer democratas quer republicanos, têm pressionado Biden nos últimos dias para que Washington pare de comprar petróleo e seus derivados à Rússia, argumentando que a receita dessas importações é usada pelo Kremlin para financiar a guerra na Ucrânia.No sábado, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reuniu-se por videoconferência com 280 membros do Congresso norte-americano e pediu ajuda, apelando à proibição da importação de petróleo da Rússia, recebendo apoio de muitos dos legisladores.Embora a sanção tenha vindo a ganhar apoio interno nos Estados Unidos, a União Europeia (UE) ainda não expressou a sua aprovação.Também em entrevista dada hoje à CNN, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que está em Berlim, reiterou o seu desejo de que a Europa deixe de depender da Rússia, diversifique as suas fontes de energia e acelere o seu investimento em energias renováveis.No entanto, Von der Leyen recusou-se a comentar qualquer conversa com Washington sobre possíveis sanções à importação de petróleo russo.A UE depende da Rússia para o fornecimento de energia, já que importa daquele país 41% do gás natural e 27% do petróleo que consome, segundo dados de 2019 do Eurostat.Ao contrário da União Europeia, os EUA têm capacidade para produzir o seu próprio gás e petróleo, embora continuem a importar energia de outros países porque o seu consumo interno é muito superior à produção.Ainda assim, os Estados Unidos são muito menos dependentes da Rússia e importam apenas 7,9% do petróleo que consomem daquele país, segundo a Administração de Informações sobre Energia dos EUA.A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.PMC // MSPLusa/Fim