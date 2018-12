Um canal foi acusado nas redes sociais de espalhar uma informação falsa sobre os coletes amarelos. Não foi acusado - mas se fosse, podia cumprir uma pena.

Durante a cobertura de distúrbios ocorridos durante o protesto dos "coletes amarelos" em França, o canal RT France foi acusado no Twitter de propagar fake news. Ao falar com um manifestante, este garantiu que existiam polícias entre os "coletes amarelos". De seguida, o canal defendeu-se alegando que o manifestante não tinha contado qual era o papel dos agentes no protesto, nem acusado de envolvimento nos actos de violência.



Não houve participação às autoridades, mas tudo aconteceu dias depois de o Parlamento francês ter aprovado uma controversa lei, a primeira na Europa ocidental contra as fake news. Define-as da seguinte maneira: "alegações ou imputações imprecisas ou enganosas, cuja natureza é de alterar a sinceridade da votação que sejam difundidas de forma deliberada, artificial ou automatizada e massiva através de um serviço de comunicação ao público".



Esta lei foi rejeitada duas vezes pelo Senado (câmara alta do parlamento francês), mas aprovada pela Assembleia Nacional no final de Novembro.



Durante os três meses anteriores a uma eleição, os partidos políticos e os candidatos poderão apelar a um juiz para que pare a divulgação de informação falsa. A agência nacional de radiodifusão francesa também pode suspender a transmissão de canais "controlados por um Estado estrangeiro ou sob a influência" desse Estado caso "dissemine deliberadamente informação falsa que afecte a sinceridade no boletim de voto".



A agência detém esse poder "se a difusão do serviço de rádio ou de televisão comportar um risco grave de atentado à dignidade da pessoa humana, à liberdade e à propriedade de outros, ao carácter pluralista da expressão das correntes de pensamento e opinião, à protecção da infância e da adolescência, à salvaguarda da ordem pública, às necessidades da defesa nacional ou dos interesses fundamentais da Nação, entre eles o funcionamento regular das instituições".



As pessoas têm o direito a ser informadas com factos "justos, claros e transparentes" acerca de como os seus dados pessoais são usados. Os canais de transmissão têm que divulgar o financiamento recebido para promover certas informações – o que se pode aplicar ao Facebook, Twitter ou Google.



Quem violar a lei pode ser condenado a um ano de prisão e a uma multa de €75 mil. Porém, as pessoas e empresas acusadas têm 48 horas após a notificação para enviar os seus comentários.