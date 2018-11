Os filhos do jornalista saudita, assassinado a 2 de Outubro, afirmam ter passado semanas de agonia na sequência do desaparecimento do pai. Pedem que os seus restos mortais sejam devolvidos à família para que se possa realizar o funeral.

Jamal Khashoggi, jornalista saudita, foi assassinado a 2 de Outubro no consulado saudita, na Turquia. Este domingo, os filhos do jornalista deram a sua primeira entrevista à televisão, afirmando ter passado semanas de agonia na sequência do desaparecimento do pai. Pedem que os seus restos mortais sejam devolvidos à família para que se possa realizar o funeral.

"Espero realmente que o que quer que tenha acontecido não tenha sido doloroso para ele, ou que tenha sido rápido. Ou que tenha tido uma morte tranquila", disse à CNN Abdullah Khashoggi, de 33 anos.

"Tudo o que queremos agora é enterrá-lo no cemitério Al-Baqi, em Medina, com o resto da família", disse Salah Khashoggi, de 35 anos, admitindo ainda já ter falado com as autoridades sauditas. "Só espero que aconteça rapidamente".

Jamal Khashoggi terá sido estrangulado mal entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, tendo depois sido desmembrado. Segundo o jornal turco Sabah, os restos mortais do jornalista terão sido divididos por cinco malas para serem retirados do consulado.

Os filhos retratam Khashoggi como um homem "generoso e muito corajoso". "Muitas pessoas aparecem agora a tentar reivindicar o seu legado, e infelizmente muitas delas estão a usá-lo de uma forma política com a qual não concordamos", afirmou Salah. "Jamal era uma pessoa moderada. Gostava de toda a gente. Tinha diferenças e valores em comum com toda a gente", acrescentou.

"As pessoas estão a fazer análises que nos podem estar a levar para longe da verdade", disse ainda o filho mais velho do jornalista. "As nossas fontes são as mesmas que as vossas. É um mistério. E isto está a colocar um peso muito grande em cima de nós — de todos nós. Toda a gente anda em busca de informação, tal como nós. E as pessoas pensam que temos respostas, mas infelizmente não temos", concluiu.