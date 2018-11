A actividade considerada ilegal pelo regime saudita de Al-Jasser terá sido detectada pela rede de espionagem saudita na sede regional do Twitter no Dubai. Este organismo será liderado por Saud al-Qahtani, que ficou conhecido como o assessor "assassino" do príncipe herdeiro



A actividade considerada ilegal pelo regime saudita de Al-Jasser terá sido detectada pela rede de espionagem saudita na sede regional do Twitter no Dubai. Este organismo será liderado por Saud al-Qahtani, que ficou conhecido como o assessor "assassino" do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman , e que foi demitido depois do escândalo na Turquia. Em Agosto de 2017, al-Qahtani avisou, na mesma rede social, que os utilizadores com nome falso não se salvariam da "lista negra".

Authorities believe that the writer Turki bin Abdul Aziz al-Jasser (TurkialjasserJ) is the Twitterati KASHKOOL (coluche_ar), private #Saudi security sources asserted to us. The source confirmed what ALQST tweeted about using personal information in Jasser's PC to blackmail him pic.twitter.com/qkNmZe0e2w — Prisoners of Conscie (@m3takl_en) 18 de março de 2018







Caso se confirme a morte de Al-Jasser, o regime saudita pode ser confrontado com novas e violentas críticas. A comunicade internacional tem exigido que o papel da casa real saudita na morte de Khashoggi seja esclarecido.



Jamal Khashoggi, de 60 anos, entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, no dia 2 de Outubro, para obter um documento para se casar com uma cidadã turca e nunca mais foi visto. O jornalista saudita, que colaborava com o jornal The Washington Post, estava exilado nos Estados Unidos desde 2017 e era um reconhecido crítico do poder em Riade.

A Arábia Saudita admitiu que Jamal Khashoggi foi morto nas instalações do consulado saudita em Istambul, depois de, durante vários dias, as autoridades de Riade terem afirmado que saíra vivo do consulado.