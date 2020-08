Um espanhol arrastou na praia de Roquetas de Mar, em Almería, um peixe-lua, que pertence a uma espécie ameaçada. À beira-mar, o homem sentou-se em cima do animal, asfixiando-o até à morte. A Guardia Civil espanhola está a investigar.A história é contada pela La Vanguardia e o momento foi gravado em vídeo. "Um homem decidiu tirá-lo da água e sentar-se em cima dele, e o animal acabou por morrer", lamentou a Equinac, uma associação marinha responsável pelo salvamento de cetáceos encalhados em Almería.No vídeo, dezenas de pessoas pediram ao homem para devolver o peixe à água. O peixe-lua é o maior peixe ósseo do mundo e passa muito tempo à deriva junto da superfície. São uma espécie ameaçada porque são ora capturados com outros peixes, ora confundidos com tubarões."Se está perto da praia não há problema. O mar é a sua casa e pode estar em águas mais ou menos próximas da praia", referiu ainda a Equinac. "Não conseguimos entender porque é que é preciso estar sempre a repetir a mesma coisa, os animais vivem no mar e têm todo o direito de se aproximar da praia sem serem incomodados, hostilizados, sem se produzir histeria coletiva e muito menos sem que tenham que morrer às mãos de gente como este senhor."