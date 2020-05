Espanha: Voo da Iberia quase cheio vai ser investigado

Dónde está la distancia de seguridad @Iberia? Va el avión casi completamente lleno y no hay ni siquiera un asiento de separación entre pasajeros. Esto es una VERGÜENZA. @el_pais @eldiarioes @elmundoes pic.twitter.com/HnOJDluCkh — Efrén Hernández (@efren_hr) May 10, 2020

Este domingo, o voo IB3838 da companhia aérea Iberia entre Madrid e a Gran Canária, Espanha, suscitou protestos dos passageiros. O avião seguiu viagem quase cheio, sem que fosse possível manter a distância de segurança devido à pandemia de Covid-19 , como é possível ver em vídeos partilhados nas redes sociais.À chegada a Gran Canária, os passageiros tinham a Guardia Civil à sua espera, que recolheu as denúncias. A Iberia Express foi alvo de queixa das autoridades e o Ministério dos Transportes de Espanha também abriu uma investigação.O avião viajou com mais de 70% da sua capacidade. Estavam sentados 155 passageiros, dos 180 lugares disponíveis. Para poder viajar, os passageiros têm que provar que a sua ida se deve a razões de força maior. Ao jornal espanhol El País, a Iberia garante que cumpriu as regras.A mesma fonte adianta que as regras adotadas pelo governo espanhol para a aviação devido à pandemia do novo coronavírus não são claras, quanto a voos entre Espanha continental e as ilhas. Entre as ilhas Canárias e Baleares, a capacidade máxima para passageiros do avião é limitada em 50%.