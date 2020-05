Ann-Kathrin Stracke, jornalista de 37 anos da televisão pública alemã WDR, apresentou queixa a 10 de março contra o antigo chefe de Estado, de 94 anos, que acusa de lhe ter tocado por três vezes nas nádegas durante uma entrevista realizada no gabinete de Giscard d'Estaing, em Paris, no final de 2018.Contactado pela AFP, o advogado do ex-Presidente não quis fazer nenhum comentário.