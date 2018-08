Um condutor em Espanha acusou positivo "em todo o tipo de drogas", num teste de detecção do consumo de droga da polícia. No sábado, dia 11 de Agosto, a polícia mandou parar o condutor que apresentava altos níveis de canábis, anfetaminas e metanfetaminas, cocaína e opiáceos, bem como álcool, com uma taxa de 0,6 mg/l.

Em declarações à Euronews, a polícia de Carcastillo disse que recebeu um alerta sobre "várias pessoas estarem a entrar num veículo sob a influência de bebidas alcoólicas."

O condutor foi multado em 1000 euros e retiraram-lhe seis pontos na carta de condução por falhar no teste de álcool. Em adição, recebeu outra multa de 1000 euros e tiraram-lhe mais seis pontos por falhar no teste de drogas. O número máximo de pontos da carta de condução em Espanha é 12. O veículo foi apreendido, mas a custódia já foi levantada.

A polícia realçou que um condutor acusar positivo não é necessariamente o mesmo que estar sob influência dessas substâncias, ou mesmo tê-las usado nesse dia. O período de tempo que as substâncias subsistem no corpo varia de pessoa para pessoa e também depende da substância.

Apesar de tudo, o condutor não precisará de ir a tribunal, e o seu caso será avaliado pela Direcção Geral do Tráfego espanhola.