Espanha: mais de 900 condenados por crimes de violência sexual viram penas ser reduzidas

Primeiro-ministro espanhol já lamentou falha na reforma da lei do consentimento sexual, mais conhecida como lei do "só sim é sim".

Em outubro do ano passado Espanha aprovou a lei do consentimento sexual, mais conhecida pelo nome "só sim é sim". Em apenas seis meses, de acordo com a Justiça espanhola citada pela Reuters, 978 condenados viram as suas penas reduzidas e 104 presos acabaram mesmo por sair em liberdade.







Tudo porque esta nova legislação vem clarificar que apenas existe consentimento num ato sexual quando este é expresso, ou seja, o silêncio e a passividade não são suficientes. O grande objetivo da mesma passava pela proteção das vítimas que, por medo, não haviam mostrado resistência durante os atos sexuais.Porém, a atual lei do "só sim é sim" eliminou a distinção entre "abuso sexual" e "agresão sexual" e aplicou novas sentenças mínimas mais baixas que, de acordo com a lei espanhola, podem ter efeitos retroativos.Assim, centenas de condenados acabaram por pedir uma revisão das suas sentenças.Perante o caso, o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sanchez, numa entrevista publicada este domingo no El Correo, veio pedir desculpas às vítimas destes crimes e esclarecer que, em alguns casos, ainda existe possibilidade de recursos.