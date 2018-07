Há novas explicações acerca do voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido em Março de 2014. Foi divulgado, esta segunda-feira, um relatório de investigação que aponta para a manipulação deliberada dos controlos que desviaram o Boeing 777 do seu percurso, não sendo possível determinar quem terá sido responsável.

Estes novos avanços acontecem após uma busca complementar através de fundos privados se ter debruçado sobre inúmeros erros protocolares do avião que transportava 239 pessoas de Pequim, na China, até Kuala Lampur, na Malásia, a 8 de Março de 2014. A investigação de três meses incidiu no sul do Oceano Índico e terminou no dia 29 de Maio, por ordem das autoridades na Malásia. Foram as segundas maiores buscas desde que o avião desapareceu.

"A resposta apenas poderá ser conclusiva quando os destroços do avião forem encontrados", referiu Kok Soo Chon, chefe da equipa de investigação de segurança do MH370. "Não podemos excluir a participação de uma terceira parte."

O responsável pela investigação oficial assinalou, em conferência de imprensa, que o aparelho terá mudado de rumo de "forma manual e não através do piloto automático pelo que se admite a participação de uma terceira parte", mas frisou que ainda faltam elementos para concluir os motivos da manobra.

O relatório incluiu também várias recomendações de segurança relacionadas com a aviação comercial apesar de ainda continuarem desaparecidas as duas caixas negras do aparelho e a fuselagem do aparelho.

O texto indica ainda que as companhias e as autoridades dos vários países devem alargar o âmbito das informações sobre as condições psicológicas dos pilotos e da tripulação, melhor inspecção da carga e um "maior" controlo do tráfego aéreo.

Em declarações à imprensa internacional, as famílias dos passageiros desaparecidos afirmam que o relatório aponta para desacertos causados pelo Controlo de Tráfego Aéreo (ATC) da Malásia. Este demonstrava que foram apenas realizadas duas chamadas pelo centro à aeronave, com quatro a cinco horas a separá-las.

"Esperemos que estes erros não se repitam e que sejam tomadas medidas de prevenção no futuro", afirmou à Reuters Grace Nathan, filha de uma das vítimas do avião desaparecido, Anne Daisy. "Um dos pontos enfatizados no relatório foi de que este não serviria para apontar responsabilidades, seria apenas uma investigação de segurança."

O recém-eleito primeiro-ministro malaio, Mahathir Mohamad, já afirmou que a Malásia só irá considerar reabrir as investigações do voo MH370 se novas provas vierem forem descobertas.

Até ao momento, apenas três fragmentos dos destroços do voo MH370 foram confirmados, espalhados ao largo do Oceano Índico.