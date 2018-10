Uma mulher esfaqueou pelo menos 14 crianças num infantário em Chongqing, na China. O ataque ocorreu quando os alunos entravam de novo na creche de Yudong depois dos exercícios matinais, às 9h30, hora local. Muitos foram feridos na cara, e não se verificaram vítimas mortais. A mulher acabou por ser travada pelos seguranças e professores da escola.

Em vídeos nas redes sociais, vêem-se crianças pequenas a sangrar com cortes na cara. Algumas foram levadas para o hospital, dentro de várias ambulâncias que se concentraram junto ao estabelecimento escolar.

A polícia deteve a agressora de 39 anos, que várias pessoas tentaram agredir junto ao infantário. As investigações estão a decorrer.

O jornal The New York Times detalha que apesar de na China não haver muitos tiroteios, os ataques com facas são comuns. Em Abril de 2018, nove estudantes de uma escola preparatória foram mortos por um homem de 28 anos, posteriormente condenado à morte.