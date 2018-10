A oposição de Nicolás Maduro não acredita que Fernando Albán se terá suicidado no prédio dos serviços secretos.

A oposição de Nicolás Maduro não acredita que Fernando Albán se terá suicidado no prédio dos serviços secretos, tal como defende o actual procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab. Contudo, a sua antecessora Luisa Ortega, citada pelo El Mundo, diz ter "informações, de dentro dos serviços secretos, que garantem que o afogaram, enquanto o torturavam".



De acordo com o mesmo jornal espanhol, foi encontrado água nos pulmões, mas os resultados da autópsia foram alterados a pedido do regime de Nicolás Maduro.



Também William Jimenez, ex-coordenador na morgue de Caracas, frisou que a autópsia tinha "concluído que havia água nos pulmões, mas o que foi transcrito foi uma deturpação". Segundo a mesma fonte, os resultados da autópsia foram alterados por Arnoldo Perez, médico e um fervoroso adepto da "revolução" de Maduro.



A versão oficial do governo é de que Albán se atirou do 10.º andar do prédio do Serviço de Inteligência Bolivariana (Sebin). O regime venezuelano dizia que foram encontrados 2084 vídeos, de cariz alegadamente pornográficos, no telemóvel de Albán que "podem explicar a conduta de colocar em risco a própria vida".