Este sábado, um tribunal da Venezuela decidiu manter em prisão preventiva pelo menos dez portugueses e luso-descendentes, todos eles gerentes de supermercados, acusados de impedir o abastecimento de produtos básicos e de violarem as leis que regulam os preços.

Augusto Santos Silva tinha ao seu lado o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que afirmou acompanhar e apoiar "todas as diligências do Governo" sobre esta matéria. "Há uma sintonia total, quer na preocupação, quer naquilo que se pode ir fazendo para enfrentar uma situação que tem de ser tratada com toda a delicadeza, com todo o bom senso que as circunstâncias impõem", acrescentou Marcelo Rebelo de Sousa.Segundo o ministro, o Governo tem mantido contacto com as autoridades venezuelanas "desde quinta-feira passada, diariamente", mas os esclarecimentos prestados por estas "são muito escassos e muito insatisfatórios". "Esta, do nosso ponto de vista, ofensiva das autoridades venezuelanas contra o sector da pequena e média distribuição põe directamente em causa interesses portugueses. E, portanto, Portugal só pode reagir como está a reagir: com firmeza", defendeu.Estes portugueses, segundo fonte judicial, fazem parte de um grupo de 34 gerentes das redes de supermercados Central Madeirense e Excelsior Gama (que pertencem a portugueses) que foram detidos nos últimos dias. "O tribunal ordenou que permaneçam detidos enquanto decorrerem as investigações", num "processo que ronda os 45 dias", explicou a mesma fonte à agência Lusa.

Os detidos são acusados de não respeitarem o preço máximo de venda ao público de produtos, de açambarcamento e de modificarem os preços de venda, além de terem vazias as prateleiras de carne, frango, arroz e massa. Segundo a Lei Orgânica de Preços Justos da Venezuela, se forem considerados culpados, poderão ser condenados a penas de prisão de dois a 10 anos.





Interrogado sobre a saída de portugueses e luso-descendentes da Venezuela, o ministro referiu que "não tem aumentado" e que a estimativa do Governo é que nos últimos dois anos "cerca de dez mil" tenham abandonado o país, "metade para Portugal, continente e, sobretudo, Região Autónoma da Madeira, e outros cerca de cinco mil para países limítrofes, o Panamá, o Brasil, a Colômbia". "Agora, o que mais nos preocupa hoje é a situação daqueles que estão na Venezuela, não daqueles que saíram. Na Madeira têm sido integrados de forma exemplar, no continente português também, nos países limítrofes nós não temos relatos de portugueses em dificuldades", acrescentou.O ministro realçou que na Venezuela vivem ainda "várias centenas de milhar" de portugueses, luso-venezuelanos e venezuelanos descendentes de portugueses, que enfrentam uma situação económica e social "muito grave", com "problemas de abastecimento básicos de alimentos ou medicamentos".O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, por sua vez, elogiou a acção do executivo, mencionando que o ministro dos Negócios Estrangeiros "desenvolveu várias diligências e mostrou a sua preocupação ao próprio representante diplomático em Lisboa" e que "até a esse propósito foi divulgado um comunicado do Governo português"