O vulcão Kilauea, no Havai, continua a fazer das suas e no passado domingo, dia 6, foram registados momentos em que um carro da marca Ford foi, literalmente, engolido pela lava que saía das suas fissuras. Brandon Clement, o proprietário do carro, estava de visita ao país e, de acordo com informações prestadas à americana CNN, só queria observar a erupção do vulcão de perto.





A carregar o vídeo ...

Na noite do passado domingo, uma nova fissura abriu o solo nas zona de Leilani, situada a cerca de 20 quilómetros do vulcão. Esta segunda-feira as equipas de emergência alertaram os moradores a abandonarem as suas casas devido à libertação de gases tóxicos e do fluxo destrutivo de lava do vulcão.

De acordo com a Agência de Defesa Civil havaiana ainda não há registo de vítimas mortais mas os danos materiais são consideráveis. Até agora, o Kilauea já destruiu 35 casas e obrigou 1700 habitantes a deixarem as suas residências.

Situado naquela que é a maior ilha do Havai, o vulcão já abriu 12 cones vulcânicos desde a sua entrada em erupção na passada quinta-feira. O Kilauea é um dos vulcões mais activos do mundo, encontrando-se em constante erupção há já 35 anos.