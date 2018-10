Em declarações no parlamento, o presidente turco adiantou ainda que Ancara tem mais informações sobre o caso, que serão partilhadas "em tempo oportuno".

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, questionou esta sexta-feira a Arábia Saudita a revelar quem deu a ordem para a morte do jornalista Jamal Khashoggi, assim como a localização do seu corpo. Em declarações no parlamento, afirmou que a Turquia tem ainda mais informações sobre o caso que ainda não foram partilhadas.

"As autoridades sauditas têm de revelar quem ordenou a morte de Khashoggi", afirmou Erdogan, adiantando que Ancara tem mais documentos e informações sobre o desaparecimento do jornalista no consulado saudita de Istambul, a 2 de Outubro, que revelará "em tempo oportuno".

O presidente turco questionou ainda "quem deu a ordem para que 15 pessoas entrassem na Turquia", referindo-se ao grupo de 15 membros da equipa de segurança saudita que voaram para Istambul horas antes do assassinato. Erdogan acrescentou que irá encontrar-se com o procurador público dos sauditas este domingo, em Istambul, para analisar a investigação sobre a morte de Jamal Khashoggi.

As autoridades sauditas negaram inicialmente qualquer envolvimento com o desaparecimento do jornalista depois deste ter entrado no consulado, para mais tarde mudarem o seu testemunho – afirmando, através de uma investigação interna, que este teria sido morto acidentalmente numa operação para o convencer a voltar ao país.

Esta quinta-feira, um canal de televisão saudita citou um oficial do país falando que a morte de Khashoggi foi planeada e que os investigadores turcos estariam a interrogar suspeitos com base em informações recolhidas por uma operação conjunta entre autoridades turcas e árabes.