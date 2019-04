Cerca de 8.000 escuteiros norte-americanos dos Boy Scouts of America são suspeitos de cometerem os abusos. Os alegados agressores terão sido afastados da organização – mas a grande maioria nunca foi formalmente acusada.

Mais de 12 mil crianças terão sofrido abusos sexuais enquanto fizeram parte dos Boy Scouts of America, uma associação escutista norte-americana. De acordo com um relatório apresentado em tribunal na terça-feira pelo advogado Jeff Anderson, mais de 7.000 escuteiros - entre chefes e voluntários - são suspeitos de terem abusado das crianças, escreve o New York Post.

O relatório, intitulado "Ficheiros de Perversão" [Perversion Files], revela terem sido identificados, entre 1944 e 2016, 7.819 suspeitos de crimes de abuso sexual de 12.254 crianças.

De acordo com os documentos, os alegados agressores terão sido afastados da organização – mas a grande maioria nunca foi formalmente acusada, escreve o USA Today.

Apesar de o relatório, elaborado pela psiquiatra e professora universitária Janet Warren, que trabalhou com os Boy Scouts of America nos últimos cinco anos, ter sido apresentado em janeiro pela primeira vez, apenas esta terça-feira teve reflexão mediática.

Em conferência de imprensa, Jeff Anderson, especialista na defesa de vítimas de abuso sexual que tem defendido casos de abuso sexual na Igreja e nos escuteiros, revelou que 130 dos alegados abusadores encontram-se no estado de Nova Iorque.

"Preocupamo-nos profundamente com todas as vítimas de abuso e pedimos as mais sinceras desculpas a quem possa ter sofrido durante o seu tempo de escutismo", afirmaram os Boy Scouts of America em comunicado, citado pela ABC News. "Acreditamos nas vítimas. Nada é mais importante que a segurança e a proteção das nossas crianças e revolta-nos que alguns indivíduos se tenham aproveitado dos nossos programas para abusar de crianças inocentes".

Já em 2012 surgiram informações sobre cerca de 1.000 suspeitos de abuso sexual. No entanto, uma análise de Janet Warren aos milhares de documentos da associação revelou números significativamente maiores – tanto de agressores como de vítimas.