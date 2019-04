Avós não têm dinheiro para o irem buscar. Veio até Espanha com a mãe e o irmão mais velho, mortos pelo pai.

Jonas, a criança de sete anos que viu o pai matar a mãe e o seu irmão mais velho, ainda não voltou à Alemanha, onde vive. Deve viajar para Halle sozinho, visto que os avós não têm meios económicos para se encontrarem com ele em Espanha e a Alemanha não subsidiou as viagens, indica o jornal ABC.



Uma tia também contactou a criança. Segundo o jornal, a família foi aconselhada por médicos a não viajar.



Jonas está sob tutela legal do governo das Canárias, e sob proteção da Direção Geral de Proteção da Infância e Família do executivo regional. Um sacerdote alemão, Immo Wache, está a acompanhá-lo e deverá cuidar dele até que possa viajar.