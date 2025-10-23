Sábado – Pense por si

Mundo

Encontrado corpo um ano após inundações em Valência

Lusa 15:45
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de outubro
As mais lidas

Nas inundações de 29 de outubro de 2024 morreram 229 pessoas na região de Valência.

O corpo de uma das pessoas desaparecidas nas inundações em Valência, no leste de Espanha, de 29 de outubro do ano passado foi encontrado e identificado esta semana, disseram hoje as autoridades locais.

AP Photo/Alberto Saiz

A identificação do corpo foi feito com análises de ADN, que confirmaram tratar-se de um homem desaparecido "durante as inundações" de há quase um ano, indicou o tribunal de Valência, em comunicado.

Nas inundações de 29 de outubro de 2024 morreram 229 pessoas na região de Valência, confirmou o mesmo tribunal.

A identificação deste corpo não altera o balanço de vítimas, uma vez que todas as pessoas desaparecidas naquele dia tinham sido já dadas como mortas pelas autoridades, explicou.

Há agora dois cadáveres das 229 vítimas por encontrar e identificar.

O corpo identificado esta semana foi encontrado na terça-feira à tarde por funcionários da empresa pública Tragsa durante trabalhos de remoção de entulho junto ao rio Túria.

Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Encontrado corpo um ano após inundações em Valência