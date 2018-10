Uma empresa neozelandesa que experimentou implementar a semana de quatro dias ficou de tal forma satisfeita com os resultados conseguidos que irá implementar esta solução de forma permanente.

Os cerca de 250 empregados da Perpetual Guardian – empresa de gestão de fundos de investimento – começaram a testar a semana de quatro dias entre Março e Abril deste ano, trabalhando durante oito horas todos os dias, mas acabando a semana ao fim de quatro dias. Não houve qualquer redução de salário, recebendo como se trabalhassem os cinco dias.

Depois de análises psicológicas por parte de quem acompanhou a experiência verificou-se que os trabalhadores apresentavam níveis de stress bastante inferiores, maiores níveis de satisfação no trabalho e uma maior capacidade de equilibrarem o trabalho com a vida pessoal.

Mas a empresa tinha outras modalidades a oferecer: quem não quisesse a semana de quatro dias poderia ter um horário mais flexível e sair ou entrar mais cedo, de forma a evitar o trânsito, ou conseguirem gerir mais facilmente a vida familiar.

A decisão de implementar este novo sistema partiu do presidente da empresa, Andrew Barnes, que tinha sentido que muito do seu pessoal estava com dificuldades em equilibrar a vida pessoal e profissional.

Decidiu então implementar uma medida que aumentasse a produtividade dos seus empregados, ao poderem concentrar-se nos assuntos pessoais noutros dias. E o exercício foi um sucesso total, muito em parte graças ao empenho dos trabalhadores da Perpetual Guardian, explica o presidente da empresa.

Segundo os dados recolhidos juntos dos trabalhadores, notaram-se diferenças significativas em diversos pontos. Em Novembro do ano passado – antes da implementação do novo sistema de quatro dias – apenas 54% dos trabalhadores diziam conseguir equilibrar o seu trabalho com os compromissos domésticos. Depois do fim do exercício, esses números tinham aumentado para 78%.

Não foram revelados os números da empresa durante este período.